"Повернись живим" придбав 100 військових авіакомплексів "натівського" стандарту

тарас чмут, повернись живим

Фонд "Повернись живим" придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas – спеціальної військової розробки, яка стоїть на озброєнні в ряді країн НАТО.

Про це повідомив голова фонду Тарас Чмут.

За словами Чмута, минулого року розробка пройшла повний цикл випробувань в українських Силах спеціальних операцій.

"100 комплексів — це 300 трикоптерів + наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів. Ціна закупівлі — 5 млн євро", – повідомив директор фонду.

"Головна особливість Atlas-ів – це те, що вони, на відміну від звичних Мавіків та Аутелів, розроблялися для військових потреб. А це означає, що вони мають захищений канал зв‘язку, можливість встановити антену на відстань від оператора, використовувати ретранслятор та несуть якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі", – зазначив Чмут.

Він додав, що перші декілька десятків комплексів вже два місяці працюють на фронті, забезпечуючи повітряною розвідкою Сили спеціальних операцій.

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Економічна правда