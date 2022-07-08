Російський аналог McDonald's лишився без картоплі фрі

У деяких ресторанах російської мережі "Вкусно и точка" (оновлена мережа після продажу McDonald's свого російського бізнесу) не буде картоплі фрі - це пояснили "неврожайним роком" та неможливістю імпортувати картоплю з-за кордону.

Про це пише РБК із посиланням на пресслужбу російської компанії.

"Це пов'язано з тим, що 2021 рік у Росії став неврожайним для сортів картоплі, яка використовується для виробництва картоплі фрі на підприємствах мережі.

Протягом останніх восьми років компанія орієнтувалася на російських постачальників та закуповувала продукти у них. Крім того, став неможливий імпорт із ринків, які могли б стати тимчасовими постачальниками картоплі для підприємств у Росії", - заявив представник мережі.

За його словами, у повному обсязі картопля повернеться до меню на початку наступного врожайного року, тобто цієї осені. Складнощі з нестачею картоплі будуть і в інших гравців ринку, кажуть у компанії.

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Економічна правда