У Німеччині обмежують подачу гарячої води та температуру опалення через газову кризу

Внаслідок суттєвого скорочення поставок газу з РФ до Німеччини, країна мусить зменшувати споживання електроенергії, відтак компанії обмежують години подачі гарячої води та температуру опалення.

Про це пише Financial Times.

Міністр економіки країни Роберт Габек раніше закликав населення економити енергію, до чого дослухалися муніципалітети та власники нерухомості.

У четвер Vonovia, найбільший орендодавець житла в Німеччині, заявив, що знизить температуру центрального опалення своїх орендарів до 17 градусів у період з 23:00 до 6:00, що дозволить заощадити 8% витрат на опалення.

Цього тижня житлова асоціація в саксонському місті Діппольдісвальде, неподалік від кордону з Чехією, пішла ще далі із заявою, що вона починає обмежувати постачання гарячої води мешканцям. Відтепер вони можуть приймати гарячий душ лише з 4-8 ранку до 11-13 години дня.

Зауважується, що такі заходи можуть стати звичними в найближчі тижні. Гельмут Деді, голова Німецької асоціації міст, сказав, що "все суспільство" має тепер скоротити споживання енергії – заощаджувати її влітку, щоб мати "теплі квартири взимку".

Він звернувся до міських рад країни з проханням вжити екстрених заходів: вимкнути світлофори вночі, перекрити гарячу воду в будинках муніципалітетів, музеях і спортивних центрах, налаштувати кондиціонери і припинити освітлення історичних будівель.

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Деякі міста прийняли такі пропозиції: район Лан-Ділль поблизу Франкфурта з середини вересня вимикає гарячу воду у своїх 86 школах і 60 спортивних залах, сподіваючись, що це дозволить заощадити 100 000 євро на витратах електроенергії, а Дюссельдорф тимчасово закрив великий комплекс басейнів Мюнстер-Терме.

Тим часом у Берліні знизили температуруу басейнах під відкритим небом на два градуси, а у західній Німеччині Кельн приглушує вуличне освітлення до 70% від повної потужності з 23:00.

Побутові споживачі також вживають заходів, і відновлюють свої дров’яні печі та каміни. Стрімко зросли продажі дров, пелет і вугілля, а також газових балончиків і картриджів.

Німецькі споживачі — як промислові, так і побутові — скорочують споживання енергії. Дослідження Школи Hertie у Берліні показало, що промислове споживання газу в березні та квітні цього року впало на 11% порівняно з тим самим періодом 2021 року, а в приватних домогосподарствах – на 6%.

Нагадуємо:

Раніше Німеччина запустила другий етап екстреного газового плану на тлі скорочення поставок з Росії – наступної сходинкою плану є державне регулювання споживання газу. Цьому передувало суттєве скорочення прокачки "Газпромом" газу до ЄС. Так, Північним потоком прямує лише 40% газової потужності труби.

Котирування газу на європейському ринку наближаються до позначки у 2000 доларів за тисячу кубів, адже наближається час відключення Газпромом "Північного потоку-1" на ремонтні роботи з 11 до 21 липня. При цьому у Євросоюзі допускають, що після цього постачання газу можуть не відновити.