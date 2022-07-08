У російському Сбербанку почали "виколупувати" чіпи з неактивованих карток

На тлі дефіциту мікросхем в умовах санкцій Заходу та проблем із постачаннями з Європи у російському підсанкційному Сбербанку почали "виколупувати" чіпи зі старих, але не активованих раніше карток, і вставляти їх у нові.

Про це пише DW із посиланням на виступ виконавчого директора банку, голови відділу кібербезпеки "Сбера" Ольга Маклашиної під час конференції Paymentsecurity.

Маклашина назвала таке рішення "близьким до геніального", а пересадку чіпів зі старих карток у нові - "реімплантацією".

"Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чіпи виробнику банківських карток. Ті вставляють їх у нові картки", - заявила Маклашина.

За даними банку, щомісяця накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. У банку очікують, що механізм дозволить заощадити Сберу 1 млрд рублів (15,6 млн євро) цього року.

Раніше російські кредитно-фінансові інститути Сбербанк, Россельхозбанк та Московський кредитний банк були відключені від найбільшої системи міжнародних платежів SWIFT. Цей захід, вжитий у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну, почав діяти 14 червня.

"На початку квітня США ввели новий санкційний пакет через злочини, в тому числі вбивства мирних жителів, в українському місті Буча, в яких звинувачують військових РФ. Під санкції підпали серед інших Сбербанк та Альфа-банк, а також правляча російська еліта", - нагадує DW.

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Економічна правда