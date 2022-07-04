Новости 4 июля: план восстановления Украины на $750 миллиардов, газ в Европе стремительно дорожает

О восстановлении. В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны

О газе. Цены на газ в главном хабе Европы пересекли отметку в 1800 долларов за тысячу кубометров, ведь забастовки работников в Норвегии ставят под угрозу поставки из страны

О железной дороге. Столицы Украины и Польши планируют объединить по скоростной железной дороге, этот проект оценивают в 1,2 млрд долларов

О налогах. Бизнес призывает правительство принять меры по снятию напряжения вокруг налогового резидентства украинских граждан за рубежом, ведь есть риск, что компании попадут под двойное налогообложение и будут облагаться налогом как в Украине, так и в стране их фактического пребывания.

Об энергетике. Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

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Почти 100% украинцев теперь получают газ от "Нафтогаза": как платить по новым правилам

9 миллионов абонентов будут платить за газ государственному "Нафтогазу". Впрочем, некоторые продолжают переводить средства бывшим поставщикам топлива. Как уберечься?

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На выход каждый второй. Правительство готовит масштабное сокращение госслужащих

В Минцифре готовят реформу, которая предполагает существенное уменьшение числа чиновников. Сколько это позволит сэкономить стране, и будет ли работать новая система более эффективно?