Всі розділи
Укр / Рус

Президент Казахстану заявив про готовність допомогти ЄС з енергоресурсами

Понеділок, 4 липня 2022, 17:00 - Олексій Павлиш

Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час телефонної розмови із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє пресслужба Токаєва.

Зазначається, що Токаєв висловив стурбованість у зв'язку із загрозами енергетичній безпеці у світі.

За його словами, Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал "з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках".

Токаєв додав, що Казахстан "відданий розвитку" стійких зв'язків із ЄС - найбільшим торговим партнером Казахстану.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

ВІДЕО ДНЯ

Казахстан енергетика Європа вугілля
Матеріали за темою
Підсанкційний російський Сбєрбанк продає "дочку" в Казахстані – ЗМІ 6 травня 2022, 17:40
Підсанкційний російський Альфа-Банк закрив угоду з продажу казахстанської "дочки" 6 травня 2022, 10:06
Російський виробник мотоциклів "Урал" переїжджає до Казахстану 26 квітня 2022, 09:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті