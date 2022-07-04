Президент Казахстану заявив про готовність допомогти ЄС з енергоресурсами

Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час телефонної розмови із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє пресслужба Токаєва.

Зазначається, що Токаєв висловив стурбованість у зв'язку із загрозами енергетичній безпеці у світі.

За його словами, Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал "з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках".

Токаєв додав, що Казахстан "відданий розвитку" стійких зв'язків із ЄС - найбільшим торговим партнером Казахстану.

Економічна правда