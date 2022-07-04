Бізнес просить вирішити питання подвійного оподаткування українців, що працюють за кордоном

Європейська бізнес асоціація закликає уряд вжити заходів щодо зняття напруги навколо податкового резидентства українських громадян за кордоном.

Про це йдеться у пресрелізі ЄБА.

Зазначається, що значна частина осіб, вимушених виїхати за межі території України, продовжує дистанційно працювати на українські підприємства чи інші організації, отримуючи заробітну плату та сплачуючи всі необхідні податки та відрахування.

У зв’язку з цим виникла низка питань в контексті оподаткування, на вирішення яких мають бути спрямовані зусилля уряду, йдеться у повідомленні.

Так, відповідно до правил, які існують у переважній більшості країн, якщо українці перебувають за кордоном понад 183 дні, вони можуть бути визнані податковими резидентами країни перебування та піддаватимуться ризику подвійного оподаткування, тобто підлягатимуть оподаткуванню як в Україні, так і в країні їх фактичного перебування.

"Схожою є і ситуація з оподаткуванням доходів від підприємницької діяльності/надання незалежних послуг ФОП на території іншої держави. Враховуючи, що через війну деякі громадяни були вимушені виїхати з країни ще у лютому, питання набуття податкового резидентства іншої держави у них має виникнути вже наприкінці серпня, тобто менше, ніж за 2 місяці", – йдеться у пресрелізі.

В ЄБА зазначають, що наразі залишаються неврегульованими питання уникнення подвійного оподаткування.

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Разом із проблемою подвійного оподаткування трудових доходів, отриманих від українських роботодавців, є ризик подвійної сплати соціальних внесків із заробітних плат працівників, які продовжують працювати за трудовими контрактами з українськими роботодавцями, але фізично перебувають за межами України у зв’язку з воєнною агресією РФ.

"Європейська Бізнес Асоціація звертається до Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики із пропозицією якнайшвидше встановити контакти із відповідними державними органами закордонних країн та досягнути із ними домовленостей, які усували б ризик подвійного оподаткування громадян України, що тимчасово опинились за кордоном.

Не менш важливо якнайшвидше видати роз’яснення або, за потреби, запровадити зміни до чинних українських правил, які б забезпечували вирішення проблеми подвійного оподаткування доходів громадян", – йдеться у повідомленні.

Економічна правда