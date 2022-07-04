Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнне відновлення

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У швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення на суму понад 750 млрд доларів, який включатиме 850 проєктів для відбудови країни.

Про це йдеться на сайті Плану відновлення та у презентації плану у Лугано.

План розрахований на 10 років – з 2023 року і до 2032 року – і відбуватиметься у дві хвилі. Перша триватиме у 2023-2025 роки, у які планується втілити більшість із зазначених проєктів – 580. Ці три роки коштуватимуть понад 350 млрд доларів.

Друга хвиля міститиме меншу кількість проєктів, але потребуватиме більшого фінансування – понад 400 млрд доларів. При цьому у плані закладено, що українська економіка протягом цих 10 років зростатиме на 7% щороку.

Найдорожчими проєктами є відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів, на яку необхідно 150-250 млрд дол, а також розширення та інтеграція логістики з ЄС, яка коштуватиме 120-150 млрд доларів. На енергетичну незалежність та зелений курс потреба сягає 150 млрд доларів.

На макрофінансову стабільність знадобиться 60–80 млрд доларів, на забезпечення конкурентного доступу до капіталу – 75 млрд дол. На розвиток секторів економіки з доданою вартістю необхідно 50 млрд доларів, стільки же – на сектор оборони.

Серед інших масштабних програм – відновлення та модернізація соціальної інфраструктури та розвиток систем культури і спорту, фінансування яких оцінюється в 20-35 млрд доларів кожна.

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Зазначається, що частина коштів необхідна терміново у 2022 році. Йдеться про програми для забезпечення макрофінансової стабільності, модернізацію регіонів, забезпечення доступу до фінансування та оборону та безпеку. За винятком сфери оборони та безпеки, Україні цьогоріч потрібно 60-65 млрд дол, частину з яких вже надано чи виділено .

Загальну суму у 750 млрд доларів планують фінансувати так: