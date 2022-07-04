Київ та Варшаву хочуть обʼєднати швидкісною залізницею: скільки це коштуватиме

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Столиці України та Польщі планують обʼєднати швидкісною залізницею, цей проєкт оцінюють в 1,2 млрд доларів.

Відповідний проєкт міститься в Плані відновлення України, який був представлений у Лугано у понеділок.

Про швидкісне сполучення між Києвом та Варшавою говорять ще з 2019 року, коли Міністерство інфраструктури анонсувало запуск швидкісного залізничного маршруту Київ-Львів-Варшава-Берлін.

На початку року у Мінінфраструктури розповідали, що завдяки будівництву євроколії Київ — Варшава час у дорозі займатиме до 4 годин. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, сторони спільно напрацьовували план реалізації проєкту та готувалися до його презентації проєкту на рівні ЄС.

Довідка. Потяги в Україні рухаються "широкою" колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), натомість, послуговуються "вузькою" колією (1 435 мм).

Нагадуємо:

У травні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розпочне поетапне будівництво вузької європейської колії, аби з’єднати свою залізницю з європейською. Раніше в розмові з ЕП операційний директор Укрзалізниці В’ячеслав Єрьомін зазначав, що розглядаються такі етапи: Львів-Київ, Львів-Одеса, Львів-Кривий Ріг.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сказав, що переведення однієї залізничної лінії на стандарт ЄС коштуватиме від 2 до 3 мільярдів доларів.