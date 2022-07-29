Новости 29 июля: в обменниках запретили табло с курсом, тарифы на коммуналку расти не будут

Об обменниках. Национальный банк ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им информировать о курсе валют вне касс учреждений, то есть фактически запретил иметь табло с курсами

О зарплатах. Номинальные зарплаты украинцев в этом году сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%

О тарифах. Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7427, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

О санкциях. На ни одного из топ-менеджеров крупнейшего российского военно-промышленного концерна "Алмаз-Антей", включая гендиректора, пока не были наложены ни украинские, ни западные санкции.

О ценах. До конца 2022 года инфляция в Украине будет ускоряться и достигнет 31% и начнет снижаться в первом квартале 2023 года.

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