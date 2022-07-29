Мораторій до кінця війни: Рада "заморозила" тарифи на газ, опалення і гарячу воду

Верховна Рада прийняла урядовий законопрокт № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За словами Железняка, законопроєкт прийняли після майже двох місяців дискусій - "за" проголосували 260 народних депутатів.

Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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