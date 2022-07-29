Реальні зарплати українців скоротяться більш ніж на чверть – НБУ

НБУ

Номінальні зарплати українців цього року скоротяться на 12%, а в реальному вимірі – на 27%.

Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ.

Очікується, що надалі з відновленням економіки, пожвавленням попиту на робочу силу номінальні зарплати швидко зростатимуть і перевищать довоєнний рівень вже у 2023 році.

Але з урахуванням інфляційних процесів реальні зарплати наприкінці 2024 року будуть усе ще нижчими за довоєнний рівень.

Опитування НБУ продемонструвало, що підприємства намагалися виплачувати зарплату, а окремі з них робили додаткові виплати або надавали матеріальну допомогу, навіть якщо діяльність підприємства була зупинена.

Але з продовженням бойових дій підприємства частіше звільняють персонал та переважно не в змозі сплачувати довоєнну зарплату.

Серед великих компаній, особливо міжнародних, переважають ті, хто виплачував зарплату повністю. Утім, навіть ці компанії оптимізують видатки на персонал.

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Серед малого та середнього бізнесу стійкості менше, відповідно звільнень та зниження зарплат більше

"За різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом", – додали в НБУ.

Економічна правда