Керівництво виробника ракет "Калібр" у повному складі не потрапило під санкції

На жодного з топ-менеджерів найбільшого російського військово-промислового концерну "Алмаз-Антей", включаючи гендиректора, поки не було накладено ані українських, ані західних санкцій.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти Росії.

Концерн відомий у світі передусім як виробник крилатих ракет "Калібр". Загалом спеціалізується на виробництві протиповітряної, протиракетної оборони, а також зенітно-ракетних комплексів.

До складу концерну також входять понад 60 військових підприємств, які виробляють таке військове обладнання, як комплекси ППО С-300, С-400, С-500, зенітні ракетні комплекси Бук-М2, Бук-М3, комплекси ППО малої дальності ОСА-АКМ, Тор-М1, Тор-М2, які активно використовуються у загарбницькій війні проти України.

"Натомість сам концерн "Алмаз-Антей" знаходиться під санкціями США, ЄС, Британії, України, Канади, Швейцарії і інших учасників санкційної коаліції проти РФ", - йдеться у повідомленні.

Водночас під санкції США, ЄС, Великої Британії, України та інших країн поки не потрапили генеральний директор концерну "Алмаз-Антей" Ян Новіков; генеральний конструктор Павєл Созінов, заступник генерального директора з науково-технічного розвитку Сєргєй Друзін, а також решта топ-менеджерів концерну.

Ян Новіков увійшов до керівного складу концерну через 2 роки після обрання Путіна президентом РФ, - тоді він став заступником генерального директора "Алмаз-Антею". Посаду генерального директора концерну Новіков отримав у 2015 році.

ВІДЕО ДНЯ

Через 5 місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну Новіков отримав з рук міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу звання героя росії за "видатний внесок у забезпечення обороноздатності РФ, розробку та створення сучасних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки".

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу SIPRI, обсяг продажу зброї концерном "Алмаз-Антей" у 2020 році становив 6,04 млрд доларів, що вивело його на 17-те місце у списку найбільших військово-промислових компаній світу.

Згідно з рейтингом SIPRI "Алмаз-Антей" є найбільш успішною компанією Росії у цій галузі.

На початку липня видання Reuters повідомило, що майже три десятки керівників російських військових компаній та щонайменше 14 роскомпаній, які виготовляють зброю, не потрапили під санкції Сполучених Штатів, Євросоюзу чи Великої Британії.

Раніше аналітики Trap Aggressor повідомляли про те, що 8 із 9 керівників оборонного гіганта "Ростех" не перебувають під санкціями ЄС і партнерів.

Читайте також: Діряве ембарго. Як Росія обходить санкції на імпорт зброї

Економічна правда