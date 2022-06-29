С миллиардером Брэнсоном обсудили проект новой "Мрії"

фото из Telegram арахамии

В ходе визита в Украину основателя компании Virgin Galactic и миллиардера Ричарда Брэнсона с ним обсудили сотрудничество в космической отрасли и проект строительства нового самолета "Мрія".

Об этом сообщил глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов. Но будучи уже обновленным, на базе современного цифрового оборудования, которое позволит "Мрії" стать еще сильнее", – сообщил он в своем Telegram.

Арахамия отметил, что этот вопрос, а также перспективы сотрудничества в космической сфере, украинская сторона обсуждала с Ричардом Бренсоном в ходе его путешествия.

По словам нардепа, Бренсон выразил готовность помогать "всем, чем сможет" и "был приятно ошеломлен нашим оптимизмом и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить прыжок в авиакосмическом строительстве".

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