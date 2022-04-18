Росія пошкодила українську інфраструктуру на 85 мільярдів доларів
Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни досягла 84,8 млрд доларів, але загальні втрати сягають 600 млрд доларів.
Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.
Такою є оцінка завданих втрат на 18 квітня. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 млрд дол.
Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів.
Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств. На це вплинуло, зокрема, збільшення інформації щодо кількості підприємств, що зазнали пошкоджень, та використання непрямих методів оцінки втрат малого бізнесу.
Також в оновлених розрахунках було уточнено вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.
|
Об'єкти інфраструктури
|
Обсяг, одиниць
|
Загальні втрати, млн. дол.США
|
Дороги, км
|
23,177.00
|
$28,965
|
Житлові будинки, тис. кв. метрів
|
32,182.81
|
$28,315
|
Активи підприємств, одиниць
|
154
|
$9,335
|
Цивільні аеропорти, одиниць
|
11
|
$6,816
|
Залізнична інфраструктура та рухомий склад
|
н/д
|
$2,532
|
Заклади охорони здоров'я
|
206
|
$1,096
|
Мости та мостові переходи
|
277
|
$1,555
|
Заклади середньої та вищої освіти
|
623
|
$885
|
Порти та портова інфраструктура
|
2
|
$622
|
Військові аеродроми
|
11
|
$429
|
Адміністративні будівлі
|
68
|
$372
|
Літак Ан-225 "Мрія"
|
1
|
$300
|
Релігійні споруди
|
91
|
$311
|
Дитячі садочки
|
408
|
$312
|
Торговельні центри
|
17
|
$249
|
Культурні споруди
|
109
|
$205
|
Складська інфраструктура
|
116
|
$189
|
Інше
|
$2,547
|
РАЗОМ
|
$84,848
ЕП створила окрему сторінку для фіксації завданих Росією збитків, детальніше за посиланням.
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