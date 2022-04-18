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Росія пошкодила українську інфраструктуру на 85 мільярдів доларів

Понеділок, 18 квітня 2022, 20:28
 
Зруйнований міст у Київській області, біля Макарова
getty images

Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни досягла 84,8 млрд доларів, але загальні втрати сягають 600 млрд доларів.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента. 

Такою є оцінка завданих втрат на 18 квітня. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 млрд дол.

Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів. 

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств. На це вплинуло, зокрема, збільшення інформації щодо кількості підприємств, що зазнали пошкоджень, та використання непрямих методів оцінки втрат малого бізнесу. 

Також в оновлених розрахунках було уточнено вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду. 

Об'єкти інфраструктури

Обсяг, одиниць

Загальні втрати, млн. дол.США

Дороги, км

23,177.00

$28,965

Житлові будинки, тис. кв. метрів

32,182.81

$28,315

Активи підприємств, одиниць

154

$9,335

Цивільні аеропорти, одиниць

11

$6,816

Залізнична інфраструктура та рухомий склад

н/д

$2,532

Заклади охорони здоров'я

206

$1,096

Мости та мостові переходи

277

$1,555

Заклади середньої та вищої освіти

623

$885

Порти та портова інфраструктура

2

$622

Військові аеродроми

11

$429

Адміністративні будівлі

68

$372

Літак Ан-225 "Мрія"

1

$300

Релігійні споруди

91

$311

Дитячі садочки

408

$312

Торговельні центри

17

$249

Культурні споруди

109

$205

Складська інфраструктура

116

$189

Інше

$2,547

РАЗОМ

$84,848

ЕП створила окрему сторінку для фіксації завданих Росією збитків, детальніше за посиланням.

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