Росія пошкодила українську інфраструктуру на 85 мільярдів доларів

Зруйнований міст у Київській області, біля Макарова getty images

Загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни досягла 84,8 млрд доларів, але загальні втрати сягають 600 млрд доларів.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

Такою є оцінка завданих втрат на 18 квітня. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 млрд дол.

Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від 564 млрд до 600 млрд доларів.

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств. На це вплинуло, зокрема, збільшення інформації щодо кількості підприємств, що зазнали пошкоджень, та використання непрямих методів оцінки втрат малого бізнесу.

Також в оновлених розрахунках було уточнено вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.

Об'єкти інфраструктури Обсяг, одиниць Загальні втрати, млн. дол.США Дороги, км 23,177.00 $28,965 Житлові будинки, тис. кв. метрів 32,182.81 $28,315 Активи підприємств, одиниць 154 $9,335 Цивільні аеропорти, одиниць 11 $6,816 Залізнична інфраструктура та рухомий склад н/д $2,532 Заклади охорони здоров'я 206 $1,096 Мости та мостові переходи 277 $1,555 Заклади середньої та вищої освіти 623 $885 Порти та портова інфраструктура 2 $622 Військові аеродроми 11 $429 Адміністративні будівлі 68 $372 Літак Ан-225 "Мрія" 1 $300 Релігійні споруди 91 $311 Дитячі садочки 408 $312 Торговельні центри 17 $249 Культурні споруди 109 $205 Складська інфраструктура 116 $189 Інше $2,547 РАЗОМ $84,848

ЕП створила окрему сторінку для фіксації завданих Росією збитків, детальніше за посиланням.