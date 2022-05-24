Повернути "Мрію". Як Україна може відбудувати найбільший у світі літак?

Під час одного з перших польотів, 22 березня 1989 року, цей літак встановив 110 світових рекордів, а за більш ніж 30 років експлуатації їх в доробку судна аж 240.

Літак Ан-225 "Мрія" – символ України та справжнє інженерне диво. Його прибуття в будь-яку країну світу приковувало увагу всіх місцевих любителів авіації.

Під час пандемії Covid-19 літак по всьому світу розвозив великі партії захисних масок, костюмів, окулярів, дезінфекторів і апаратів штучного дихання. В деяких видах перевезень Ан-225 досі не має конкурентів.

Та на жаль "Мрія" була знищена під час російського вторгнення в Гостомель. Однак надія на відновлення найбільшого у світі літака досі живе. Для цього потрібні політична воля, технічні можливості та неабиякі фінансові вливання.

Як Україна втратила "Мрію" та чи можливо відновити символ нашої країни?

Чи могли врятувати "Мрію"?

Найзапекліші бої з російськими окупантами, які 24 лютого рухались на Київ, відбувались в Гостомелі. На місцевому аеропорті "Антонов", за 15 кілометрів від столиці, висадився ворожий десант.

Ще до звільнення Київської області стало відомо, що в перший же день війни росіяни знищили найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія".

Зруйнований літак Ан-225 "Мрія" в Гостомелі фото дмитра ларіна

Чому цей літак залишився на аеродромі під Києвом, а не був евакуйований в іншу країну? Адже менш ніж за добу до вторгнення, Україну, наприклад, залишив важкий транспортний літак Ан-124-100 "Руслан".

З цим запитанням ЕП звернулась до "Укроборонпрому", який є материнською компанією ДП "Антонов". Саме останньому належить літак "Мрія". В державному концерні на питання не відповіли.

Картину тих подій вдалося відновити завдяки пілоту найбільшого у світі літака Дмитру Антонову. За його словами, хронологія була наступною.

26 січня до ДП "Антонов" від агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) надійшла пропозиція евакуювати літаки до німецького Лейпцигу у зв’язку із загрозою вторгнення Росії.

Попри це, "Мрію" 5 лютого відправили на базу в Гостомель. Там літаку мали відремонтувати один з шести двигунів. Всі роботи завершили 23 лютого о 22:00. Виліт до Лейпцигу планувався на другу половину наступного дня.

Однак 24-го лютого вилітати вже було пізно – по всій Київській області йшли бої. "Мрія" через свої габарити дуже помітна на радарах, і при спробі піднятись в небо, з високою ймовірністю була б знищена ворожими засобами протиповітряної оборони.

Але Дмитро Антонов запевняє, що технічно літак міг здійснити переліт задовго до повномасштабного вторгнення.

"Відсутність одного двигуна не було великою проблемою. У 2015 році у нас був прецедент, коли Ан-225 летів з Каїру в Гостомель на п’яти двигунах.

Сам по собі літак був справний. Якби вийшов наказ (гендиректора ДП "Антонов" – ЕП), то через п’ять годин він би вилетів до пункту призначення. Цей час потрібен для збору екіпажу та завантаження пального", – сказав Антонов.

До 24 лютого відбувались події, які мали стимулювати керівництво "Антонова" підписати наказ про евакуацію. Мова про попередження західної розвідки про можливий напад Росії та масовий вивід літаків з України провідними авіакомпаніями.

Разом з "Мрією" на аеродромі базувались ще п’ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два – знищено повністю, інші – сильно пошкоджені.

За словами Антонова, зовнішній вигляд літаків вказує на те, що Ан-22 "Антей" окупанти пошкодили навмисне вистріливши з гранатомета та організувавши вибух зсередини фюзеляжу. Обставини знищення інших повітряних суден визначить слідство.

Знищені Ан-74 та Ан-26 були повністю справні. Їх можна було евакуювати в будь-який момент без жодних обмежень, однак відповідного наказу не надходило.

За некомерційні перельоти відповідав тодішній генеральний директор ДП "Антонов" Сергій Бичков, який і мав віддати наказ про евакуацію. 29 березня "Укроборонпром" відсторонив Бичкова, а діяльністю державного підприємства зацікавилась Служба безпеки України. На самому "Антонові" розпочався аудит.

Перевірка має визначити не тільки обставини знищення державних літаків, а й ефективність використання грошей. Щодо останнього, то до керівництва може бути низка претензій.

За даними розслідування програми "Схеми", у 2021 році ДП "Антонов" переплатило десятки тисяч доларів за заправку АН-225 "Мрія". При цьому для обслуговування державні управлінці використали компанію Jetex, яка надає послуги з обслуговування літаків в анексованому Криму.

Згодом журналісти знайшли в керівника авіатранспортного підрозділу ДП "Антонов" – Михайла Харченка – нерухомість в Криму, яку нібито зареєстрували у 2020 році за російським законодавством.

За даними ЕП, керівництво ДП "Антонов" намагається максимально обмежувати публічну активність співробітників щодо ситуації з "Мрією". Чому зліт Ан-225 запланували саме на 24 лютого та що завадило евакуювати інші літаки – має визначити розслідування.

Чи можна відновити "Мрію"?

Знищена в ангарі Гостомельського аеропорту "Мрія" відновленню не підлягає.

Однак у літака є двійник, який збудований на 60%. Роботу над ним припинили після розпаду СРСР.

Двійника використовували як донора унікальних запчастин для обслуговування інших літаків з парку ДП "Антонов".

Недобудований Ан-225 "Мрія" Фото "Радіо Свобода"

фото getty images

До анексії Криму недобудований літак хотіло придбати російське Міністерство оборони.

У 2016 році на проєкт звернули увагу китайські інвестори з компанії Aerospace Industry Corporation of China. Вони хотіли добудувати "Мрію" та запустити серійне виробництво моделі. Щоправда, далі підписання меморандуму справа не дійшла.

А у 2020 році вже Туреччина цікавилась можливістю проінвестувати будівництво другої "Мрії".

Тепер сама Україна зацікавлена у відбудові літака. Президент Володимир Зеленський заявив, що нову "Мрію" треба збудувати в пам’ять про загиблих військових льотчиків. План реалізації проєкту складе спеціальна комісія на ДП "Антонов".

На цьому шляху інженерам доведеться зіткнутись із низкою проблем.

Одна з них, на думку конструктора підприємства Миколи Калашнікова, полягає у складності виробництва шасі. До другої, авіаконструктор Анатолій Вовнянко відносить складність виробництва двигунів Д-18Т, якими обладнують такі літаки як "Мрія" та "Руслан".

Двигуни Д-18Т на літаку АН-124 "Руслан"

Деякі запчастини до "Мрії" настільки унікальні, що конструкторам доведеться робити ексклюзивні замовлення у провідних авіаційних підприємств світу. Відсутність серійного виробництва цих деталей суттєво підніме кінцеву вартість запчастин.

Частину дефіцитних деталей можна взяти зі зруйнованої "Мрії". За словами Дмитра Антонова, на літаку могли вціліти три двигуни, шасі та частково хвостове оперення. Остаточний список вцілілих запчастин визначить спеціальна комісія.

Новий Ан-225 зовні буде таким як і попередник, адже зміна форми корпусу потребуватиме великої кількості випробувань та витрат. Антонов вважає, що проєкт "Мрії" має вдалу аеродинаміку, тому мусить зберегти свою автентичність.

Шасі на Ан-225 "Мрія"

А от зсередини зміни будуть відчутними. Річ у тім, що у 80-х роках "Мрію" збирали підприємства з України, Узбекистану та Росії. Узбецький завод давно не працює, а з росіянами вести справи ніхто не буде. Це означає, що для будівництва нового Ан-225 залучатимуться західні компанії та використовуватимуться їхні компоненти.

Крім того, "Мрія" обладнана радянською електронікою. І оскільки знайти аналоги неможливо, "начинку" літака модернізують за сучасними стандартами.

Ціна питання

Конструктор ДП "Антонов" Микола Калашніков сказав, що за останні 20 років тема можливого будівництва другої "Мрії" підіймалась п'ять разів, і з кожним роком вартість проєкту змінювалась.

"Кілька років тому йшлося про необхідну суму в 120–130 мільйонів доларів. Зараз "Укроборонпром" оцінює витрати на будівництво нової "Мрії" в понад 3 мільярди доларів упродовж понад пʼяти років. Насправді ж добудова обійдеться у 250–300 мільйонів доларів", – написав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко.

Президент Зеленський озвучив цифру від 800 млн дол. Інженер "Антонова" Андрій Совенко зазначив, що більша частина витрат залежатиме від обсягу сертифікаційних випробувань та ступеня пошкодження запчастин на зруйнованому літаку. За його оцінками вартість проєкту має вимірюватись у сотнях мільйонів доларів, а не у мільярдах.

Такий широкий діапазон в оцінках вартості будівництва літака означає дві речі. Перша – реальної оцінки з усіма запланованими статтями витрат поки що не існує. Друга – проєкт має високий корупційний ризик та потребує пильної уваги суспільства.

Контроль за використанням коштів, які спрямують на реалізацію проєкту, відбуватиметься постійно. У ДП "Антонов" планують створити міжнародний фонд для збору коштів на нову "Мрію", і обіцяють звітувати про кожну витрачену гривню.

Охочим допомогти зібрати необхідну суму варто дочекатись створення офіційного сайту фонду з публікацією конкретного плану дій по проєкту. І слід бути обережними, бо шахраї вже намагались нажитись на зборі коштів нібито для відновлення "Мрії".

Головне питання, яке виникає під час планування відбудови легендарного українського літака, – чи є цей проєкт економічно доцільним?

У радянські часи "Мрію" створювали для перевезення шатлів за космічною програмою "Енергія-Буран". Тоді інженери не розраховували на комерційне використання літака по всьому світу.

Ан-225 "Мрія" перевозить космічний шатл "Буран"

Після розпаду СРСР, Незалежна Україна почала використовувати Ан-225 для великогабаритних вантажних перевезень. Проте конкурентоспроможність літака поміж інших великих повітряних суден викликає велике питання.

"Великі літаки типу Ан-124 "Руслан" та його західні аналоги (наприклад, Airbus Beluga) доволі затребувані на ринку та мають постійні замовлення по всьому світу. Якщо говорити про "Мрію", то були роки, коли вона фактично не літала через відсутність замовлень", – зазначає авіаексперт Богдан Долінце.

Комерційна ніша Ан-225 – це перевезення великих габаритних вантажів, які неможливо розібрати або розділити. З обслуговуванням цих замовлень у "Мрії" немає конкурентів, але проблема в тому, що таких клієнтів небагато.

На думку Долінце конкуренцію за перевезення менших вантажів "Мрія" програє, адже цей літак через розміри та унікальність потребує більше палива та витрат на обслуговування. Вартість одного рейсу може бути більшою, ніж перевезення аналогічного обсягу двома літаками Ан-124 "Руслан".

Знайти сталу комерційну нішу "Мрія" може у космічній галузі, для якої літак власне і призначався ще на етапі проєктування. Розвиток космічних технологій та комерціалізація запусків ракет можуть створити додаткові замовлення для перевезення габаритних апаратів та навіть для повітряного запуску космічних апаратів.

У 2021 році був встановлений світовий рекорд із кількості спроб запуску ракет у космос – 144 спроби, з яких 133 успішних. Драйверами цієї галузі виступають компанія SpaceX Ілона Маска та державна космічна програма Китаю. За останнє десятиліття Піднебесна збільшила кількість пусків у п’ять разів.

Військовий гелікоптер NH90 німецьких збройних сил (Бундесверу) вивантажують з "Мрії", аеропорт Лейпцига, 18 травня 2021 фото getty images

Це позитивна тенденція для майбутнього проєкту "Мрії". Однак питання в тому, чи будуть затребувані послуги, по суті, радянського повітряного судна для сучасної космічної галузі?

"Попит на послуги Ан-225 теоретично може зрости з розвитком космічної галузі. Однак з іншого боку сучасні технології та підходи до запуску дозволяють робити космічні апарати значно меншими та легшими, ніж у радянські часи. Тому космічні компанії скоріш за все фокусуватимуться на серійних транспортних літаках, які можуть здешевити вартість запуску ракети", – зазначив Долінце.

Навіть якщо проєкт нової "Мрії" коштуватиме сотні мільйонів, а не мільярди доларів, окупитись він не зможе. Весь парк "Авіаліній Антонова" щороку генерує лише 30 млн дол прибутку.

Зараз важко уявити, якою має бути нова "Мрія", щоб вона могла конкурувати із сучасними гігантами Boeing та Airbus. Ці компанії будують літаки під комерційні цілі й мають для їхнього обслуговування уніфіковану інфраструктуру по всьому світу.

Однак це зовсім не означає, що відбудова "Мрії" – це завідомо мертвий проєкт.

ДП "Антонов" з роками може переглянути комерційну стратегію для отримання більших прибутків. Необхідно налагодити більш тісну співпрацю із ключовими західними виробниками та продовжувати шукати стабільну комерційну нішу для всіх радянських літаків.

Для цього потрібна комплексна державна програма з відновлення авіаційної галузі в Україні та підлаштування її під потреби світового ринку.

Зрештою, Ан-225 "Мрія" – це не просто літак. Це – інженерне диво та символ української авіації. Його справжню цінність неможливо виміряти в грошових одиницях.