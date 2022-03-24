"Антонов" просить світ допомогти у відродженні літака "Мрія"

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Державне підприємство "Антонов" пропонує започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

Про це повідомляється на сторінці "Антонова" у Facebook.

Ан-225 "Мрія" є найбільшим літаком за масою перевезення вантажів та унікальним за своїми параметрами. За понад 30 років експлуатації на повітряних лініях літак показав можливість перевезення надгабаритних вантажів, які не в змозі здійснити жоден інший вантажний літак.

"На Ан-225 встановлено 240 не перекритих світових рекордів. Крім цього, Ан-225 має можливість здійснення у польоті горизонтального старту космічних кораблів та ракет, перевезення певних видів вантажів на фюзеляжі", – йдеться у повідомленні.

На підприємстві нагадали, що у лютому 2022 року під час повномасштабної російської агресії проти України літак Ан-225 "Мрія" було зруйновано.

"Колектив ДП "Антонов" вважає за необхідне не допустити повної безповоротної втрати легендарного літака як одного з символів сучасності і приступити до відродження флагмана транспортної авіації Ан-225 "Мрія", – заявили в компанії.

Для цього є конструкторська та науково-технічна документація, зазначають у "Антонові".

У зв'язку з цим "Антонов" звертається з пропозицією щодо фінансової підтримки проєкту відродження "Мрії" до глав держав та урядів усіх країн світу.

Реквізити фінансової підтримки для всіх бажаючих також опубліковані в повідомленні.

Економічна правда