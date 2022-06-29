Беларусь хочет платить по еврооблигациям в белорусских рублях
В Беларуси заявили, что будут выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях из-за невозможности проведения платежей в инвалюте в связи с западными санкциями.
Об этом со ссылкой на заявление белорусского правительства пишет "Интерфакс-Украина".
"Эта мера вынуждена и обусловлена невозможностью платежного агента и других участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем владельцам еврооблигаций", - говорится в заявлении прессслужбы Совмина.
По решению властей, исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа.
Ранее белорусское правительство решило, что будет рассчитываться по своим обязательствам перед Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком в белорусских рублях.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 млрд дол.
Как отмечает "Интерфакс-Украина", последний раз Беларусь выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на 500 млн долл. под 6,125% и 10-летние на 750 млн долл. под 6,375%. В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.
Напоминаем:
Рейтинговое агентство Moody's сообщило о дефолте России по причине того, что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов.
В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.
В Кремле же не согласны с утверждениями о наступлении в РФ дефолта по валютным долговым обязательствам.
Россия провела свои последние платежи на сумму 234,85 млн. долларов по внешнему долгу в рублях, что может означать невыполнение обязательств и, как следствие, дефолт.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определяется порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях – ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только перед западными кредиторами.
Несмотря на это, Минфин России до последнего производил выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, хотя и была неудачная попытка заплатить рублями.
США не продлили действие лицензии, которая позволяла России до сих пор обслуживать свой госдолг перед держателями облигаций в США – до конца года у страны более 1 млрд долларов долга, который нужно погасить.
Экономическая правда
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