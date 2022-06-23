Новости 23 июня: Украина – кандидатка на вступление в ЕС, НБУ снова печатает миллиарды гривень

О роботах. Армия США согласилась предоставить робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева.

О ЕС. Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

О кризисе. Германия запустила второй этап экстренного газового плана на фоне сокращения поставок из России – следующей ступенью будет государственное регулирование потребления газа

О дефолте. Россия провела платежи на сумму 234,85 млн долларов по внешнему долгу в рублях, что может означать невыполнение обязательств и, как следствие, дефолт

О McDonald's. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу заведений в августе

О гривне. Национальный банк выкупил у Министерства финансов облигаций внутреннего государственного займа на 35 миллиардов гривен. Проще, "напечатал" эти средства. Ранее Минфин отпустил ставку по военным ОВГЗ для Нацбанка.

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Соучредитель сервиса для автоматизации заведений рассказал, кто быстро адаптировался к условиям войны, как изменились потребительские настроения украинцев и с какими проблемами сталкиваются рестораны на оккупированных территориях.

Банки не заметили рекордную учетную ставку. Почему доходность депозитов не растет?

ЭП поинтересовалась, как крупнейшие банки отреагировали на такое решение регулятора и изменили ли доходность своих депозитов.