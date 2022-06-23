McDonald’s може відкритися в Україні в серпні – Forbes

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу закладів у серпні.

Про це повідомив керівник одного з київських ресторанів на умовах анонімності виданню Forbes.

СЕО мережі Юлія Бадрітдінова не назвала строки відкриттів ресторанів і відмовилася коментувати перемовини з Міністерством зовнішніх справ.

Зараз McDonald’s працює над оновленням протоколів безпеки. Ресторани не працюватимуть під час повітряних тривог.

"Оновлення протоколів безпеки включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів", – повідомила Бадрітдінова.

Вона додала, що компанія планує відновити мережу постачань. Переважна більшість постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, чи соки тривалого зберігання, соуси, тощо.