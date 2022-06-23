НБУ "надрукував" для уряду ще 35 мільярдів
Четвер, 23 червня 2022, 15:40 -
Національний банк викупив у Міністерства фінансів облігацій внутрішньої державної позики на 35 мільярдів гривень.
Про це йдеться у даних Нацбанку.
Станом на 23 червня загальна сума ОВДП у портфелі НБУ зросла до 533,6 млрд грн.
Загалом за червень НБУ емітував 105 млрд грн, а з початку великої війни Національний банк викупив в Мінфіну ОВДП на 225 млрд грн.
Детальніше читайте у статті Ярослава Вінокурова: Багато гривні не буває. Чому НБУ увімкнув на повну "друкарський верстат" та які будуть наслідки?
Економічна правда