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НБУ "надрукував" для уряду ще 35 мільярдів

Четвер, 23 червня 2022, 15:40 - Cергій Мельник
 
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Національний банк викупив у Міністерства фінансів облігацій внутрішньої державної позики на 35 мільярдів гривень.

Про це йдеться у даних Нацбанку.

Станом на 23 червня загальна сума ОВДП у портфелі НБУ зросла до 533,6 млрд грн.

Загалом за червень НБУ емітував 105 млрд грн, а з початку великої війни Національний банк викупив в Мінфіну ОВДП на 225 млрд грн.

Детальніше читайте у статті Ярослава Вінокурова: Багато гривні не буває. Чому НБУ увімкнув на повну "друкарський верстат" та які будуть наслідки?

Економічна правда

гроші НБУ ОВДП Мінфін
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Економічна правда
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