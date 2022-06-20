Новости 20 июня: украинская ИТ-армия срывает выступление Путина, Китай импортирует рекордный объем нефти из РФ

Об ИТ-армии. С 13 по 19 июня IT-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов. В частности, экономический форум с выступлением Путина, региональные суды РФ, сайты террористических образований в Украине и российские СМИ.

О нефти. В мае импорт Китаем сырой нефти из РФ вырос на 55% в годовом измерении до рекордного уровня – Россия вышла на первое место по поставке сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

О горючем. Ситуация с дефицитом горючего, возникшая из-за обстрелов РФ инфраструктуры для производства и хранения горючего, будет стабилизирована ближе к осени.

Об экологии. Верховная Рада поддержала в целом рамочный закон об управлении отходами, согласующий принципы работы расширенной ответственности производителя и вовлечение в процесс местной власти. Принятие этого закона определено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

О газе. Российский Газпром снова не забронировал дополнительные мощности транзита газа через украинскую газотранспортную систему на фоне стремительного сокращения поставок газа из РФ в Европу.

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