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Зірваний виступ Путіна, російські суди та ЗМІ: IT-армія за тиждень атакувала 400 російських ресурсів

Понеділок, 20 червня 2022, 10:40 - Олексій Павлиш

З 13 по 19 червня IT-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

  1. Економічний форум із виступом Путіна. Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ Путіна на годину. "Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу", - заявляють в Мінцифри.
  2. Регіональні суди РФ. Інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.
  3. Сайти терористичних утворень в Україні. IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України.
  4. Російські ЗМІ. "IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ", - додали в міністерстві.

Нагадаємо:

З 6 до 12 червня українська IT-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів, зокрема, урядові установи, держпослуги онлайн та будівельні магазини.

Економічна правда 

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