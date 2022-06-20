Газовий бізнес Фірташа – все, монополію отримав "Нафтогаз". Що це означає для населення та ринку

Дмитро Фірташ втратив монополію на ринку газу України. Що зміниться та до чого готуватися населенню?

Війна внесла свої корективи не тільки в життя мільйонів українців, а й повністю змінила ландшафт вітчизняного газового ринку.

Наприкінці травня стало відомо про передачу 26 розподільчих компаній, більшість з яких до війни контролювали структури бізнесмена Дмитра Фірташа, в управління "дочці" "Нафтогазу".

А вже на початку травня близько 8 млн клієнтів збутів Фірташа були підключені до реєстру Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Відтепер до фактичної монополії "Нафтогазу" на ринку видобутку, зберігання та транспортування газу, додалися ще й продаж та розподіл блакитного палива.

Що останні зміни означають для кінцевих споживачів та газового ринку України?

Розподіл газу

Оператори газорозподільчих мереж (ГРМ) або так звані облгази, як випливає з їх назви, займаються розподілом газу, технічним обслуговуванням труб, усуненням аварій та забезпечують необхідний тиск в мережах. Таких компаній на всю Україну 43. І це – природна монополія.

Половину з усіх облгазів ще донедавна контролювала "Регіональна газова компанія" (РГК) Дмитра Фірташа. Сумарно підконтрольні бізнесмену оператори ГРМ розподіляли близько всього 70% газу в країні.

Перелік операторів ГРМ, які за рішенням суду перейшли під управління "дочки" Нафтогазу. Перші 20 компаній до цього контролювалися структурами Дмитра Фірташа.

25 травня стало відомо про рішення суду, яким 26 операторів газорозподільчих мереж, включно з облгазами Фірташа, передали до Агентства з управління та менеджменту активів (АРМА). Останньому передають арештовані на користь держави активи для більш ефективного управління ними.

Вже 30 травня стало выдомо, що АРМА передало всі отримані облгази "дочці" НАК "Нафтогаз" – компанії "Чорноморнафтогаз".

Контроль над облгазами Фірташа "Нафтогаз" отримав на підставі рішення Печерського суду Києва. Справа стосується стягування оренди з облгазів за право користування державними газовими мережами.

Проте річ у тому, що згадана орендна плата так і не була введена, оскільки Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з політичних міркувань не включала її в тариф для споживачів, бо це призвело б до зростання вартості розподілу газу для кінцевих споживачів.

Державне бюро розслідувань оцінило збитки держави через борги з орендної плати в майже 1,5 млрд грн.

Учасники ринку відзначають, що передача облгазів під крило "Нафтогазу" саме по справі Держбюро розслідувань – не безспірна з юридичної точки зору історія.

"Це рішення поки що тимчасове і там будуть довгі судові процеси. Воно ще може бути переглянуте", – вважає директор спецпроєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

За словами голови Асоціації газового ринку України Дениса Сенектутова, який представляє позицію операторів Фірташа, ДБР відкрила справу, яку раніше вже програвала Генеральна прокуратура.

"Це не перша спроба використання питання плати за експлуатацію мереж. У 2017 році Генпрокуратура намагалася оскаржити законність укладених угод і хотіла стягнути збитки на суму понад 500 мільйонів гривень. У 2021 році Верховний суд остаточно підтвердив законність укладених угод та безпідставність заявлених збитків", – зауважив Сенектутов.

Тож з великою часткою ймовірності можна припустити, що ця історія триватиме ще довго і хто у підсумку вийде з нею переможцем – покаже час.

Чи зміниться вартість послуг для населення? На думку Рябцева, для споживачів передача облгазів в управління НАКу не змінює абсолютно нічого.

"Компанія працює як і раніше, розподіл газу здійснюється, можливо, з часом зміниться керівництво і певні внутрішні процеси, велика кількість інформації буде закрита, але найближчим часом це жодним чином не вплине на ціни й тарифи саме для населення", – стверджує експерт.

Постачання газу

Роздрібний ринок газу в Україні відкрився у серпні 2020 року, коли побутовим споживачам дозволили змінювати постачальника. Утім, проіснував він недовго.

Вже в лютому 2021 року через зростання світових цін на газ уряд вдався до ручного регулювання, встановивши граничну вартість блакитного палива на рівні 6,99 грн за кубометр без урахування розподілу.

Ключовим гравцем на ринку постачання газу населення завжди була група Фірташа, яка контролювала левову частку споживачів. До початку війни загальна кількість клієнтів його групи компаній становила близько 8 мільйонів або приблизно 70% усього українського ринку.

Давня мрія "Нафтогазу" стати найбільшим постачальником газу населенню та переманити клієнтів Фірташа реалізувалася на початку травня 2022 року, коли закінчилася дія договорів газзбутів з НАКом на продаж пільгового газу для населення по 7,42 грн за кубометр.

Нові контракти збути Фірташа не уклали. Як стверджують в Асоціації постачальників енергоресурсів, це сталося "через неможливість виконати нові вимоги". Зокрема, в частині надання банківської гарантії.

Як результат – 8,8 мільйона споживачів випали на "Постачальника останньої надії", звідки транзитом потрапили до газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Йдеться про клієнтів компаній Фірташа та "Одесагаз-Постачання".

Що для них зміниться? У "Нафтогазі" не стали розкривати технічних подробиць, але повідомили, що укладати окремий контракт з НАКом споживачі не повинні. З 1 травня усі вони автоматично перейшли до ГК "Нафтогаз України".

Якою буде ціна на газ? Вартість становитиме 7,96 грн за кубометр без урахування розподілу. Всі згадані споживачі мають отримати платіжки за газ від "Нафтогазу".

Таким чином з 1 травня на ринку панує повна монополія "Нафтогазу", який сконцентрував у своїх руках близько 90% розподілу та постачання газу побутовим споживачам.

Хто за все заплатить

Важливо розуміти, що утримування тарифів на поточному рівні – дуже дороге задоволення. Ціна питання – сотні мільярдів гривень.

На останньому засіданні депутати Комітету з ПЕК підтримали урядовий законопроєкт, який передбачає безпрецедентне фінансування газового ринку у 2022 році.

Документ пропонує "заморозити" тарифи на газ для населення, його розподіл, опалення і гарячу воду на довоєнному рівні. Ціна питання – 264 млрд грн. З чого складається ця сума?

"Нафтогаз" отримає 150,1 млрд грн компенсації за виконання покладених на нього спецзобов'язань (PSO) продавати газ за пільговими цінами, ТЕК та облгази – 76 млрд грн, місцеві бюджети – 38,2 млрд грн.

Що стане джерелом згаданих 264 млрд грн? Понад 188 млрд грн – це міжнародна та донорська допомога, 64,5 млрд грн – дивіденди "Нафтогазу", 11,6 млрд грн – податок на прибуток НАКу.

Давайте вже після війни

Опитані ЕП учасники ринку наголошують, що будь-яка монополія на ринку це погано, будь-то приватна чи державна.

Особливо з урахуванням того, що група "Нафтогаз" контролює до 70% видобутку газу в країні, а спроби вивести хоча б 25% акцій компанії на біржу так нічим і не завершилися, говорити про ринок в країні не доводиться.

"Уся ця ситуація не відповідає міжнародним зобов’язанням України, оскільки НАК відновлює під себе вертикально-інтегровану структуру, яка заборонена європейськими вимогами, і в жодній країні Європейського Союзу немає групи, яка одночасно була б фактично монополістом на усіх рівнях, починаючи від видобутку, транспортування та зберігання, і закінчуючи продажем та розподілом газу.

Це дуже небезпечна ситуація, але цю небезпеку ніхто в чинному керівництві країни не бачить або робить вигляд, що не бачить", – заявив Рябцев.

Турбує подальша доля ринку газу і Андрія Коболєва, за керівництва "Нафтогазом" якого і розпочалася війна з Фірташем.

"Цікаво, насправді, що станеться з ринком. На скільки держава зможе, керуючи ще одним сегментом з розподілу, привести його в ситуацію економічної самодостатності. І це дуже важливе питання", – каже він.

Однак, як зазначає Рябцев, під час війни з Росією це питання точно не є першочерговим. "Оскільки зараз особливий період, то уряд має право робити усе, що вважає за потрібне. Після закінчення бойових дій? Це вже інше питання", – додає експерт.