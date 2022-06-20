У Раді підтримали реформу управління відходами, необхідну для євроінтеграції

Верховна Рада підтримала в цілому рамковий закон про управління доходами, який узгоджує принципи роботи розширеної відповідальності виробника та залучення до процесу місцевої влади.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєкт № 2207-1-д підтримали 282 народних депутатів.

Це рамковий документ, у якому узгоджуються базові принципи роботи розширеної відповідальності виробника та залучення до процесу місцевої влади. Такий принцип передбачає, що роздільний збір та переробку пакування організовує та фінансує виробник товарів.

Також, пояснював Бондаренко, законопроєкт розблокує дозвільну систему, адже в Україні з 2014 року не видаються дозволи на операції з відходами.

Закон, серед іншого, визначає створення інформаційної системи управління відходами. Документ також дозволить у майбутньому схвалити секторальні законопроєкти, які деталізують функції і напрямки роботи розширеної відповідальності виробника, введуть відповідальність за переробку відходів упаковки для українських виробників.

Муніципальний збір пропонують запровадити лише для медичних (шприци, медичні маски) та інших небезпечних відходів (цілих ртутних термометрів, люмінесцентних ламп).

Як пояснював голова екологічного комітету Олег Бондаренко, проєкт закону про управління відходами — це також один із кроків до виконання Угоди про асоціацію між Україною з ЄС, та до наближення трьох директив ЄС, які Україна повинна імплементувати.

Нагадуємо:

19 червня Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування розглянув висновок Головного юридичного управління ВРУ, врахував їх пропозиції та рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт про управління відходами (реєстр. № 2207-1-д).





