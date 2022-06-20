У Мінінфраструктури очікують стабілізації ситуації з пальним до осені

Ситуація з дефіцитом пального, яка виникла через обстріли РФ інфраструктури для виробництва та зберігання пального, буде стабілізована ближче до осені.

Про це у коментарі Financial Times заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, додавши, що до цього часу буде підписано довгострокові контракти із закордонними постачальниками.

За словами Кубракова, на сьогодні нестача пального в Україні викликана його постачанням вантажівками та потягами через кордони.

"Увесь наш імпорт - з ЄС. Раніше ми використовували лише найближчі до України країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", - зазначив міністр.

До війни Україна імпортувала через кордони з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією лише 5% пального, заявив заступник голови Офісу президента Володимира Зеленського Ростислав Шурма. Зараз цей показник становить 100%.

За його словами, Київ уже збільшив пропускну спроможність на кордонах з ЄС у десятки разів і хоче ще подвоїти цю потужність.

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Нагадуємо:

Оперативний штаб при Кабінеті міністрів 17 травня вирішив тимчасово відмовитися від держрегулювання цін на бензин і дизель. В уряді наголосили, що такий крок дозволить операторам ринку наситити ринок необхідним ресурсом з європейського та інших ринків.

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.

Економічна правда