Новости 17 июня: Украина в шаге от кандидатства в ЕС, Газпром сокращает поставки газа в Европу

О газе. Канада заявила в четверг, что ведет переговоры с Германией по решению проблемы с турбиной Siemens Energy для российского газопровода "Северный поток-1", который был отправлен в Канаду на техническое обслуживание.

О Газпроме. Сокращение поставок природного газа из России заставляет европейские коммунальные предприятия использовать запасы, обычно используемые в пик зимнего сезона.

О ЕС. Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

О падении России. Российский банк "Тинькофф" установил комиссию для входящих SWIFT-переводов в размере не менее 200 долларов, независимо от суммы перевода

Часть контрафактных смартфонов Samsung, которые россияне нелегально возят в РФ после применения санкций против страны, не могут быть активированы, ведь географическая зона не совпадает с официальной

О евроинтеграции. Украина уже почти выполнила пять запланированных "безвизов", причем энергетический и торговый уже выполнен, до конца месяца ожидается транспортный, а таможенный – в течение лета.

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Продажи недвижимости возобновились, но покупателей нет. Что дальше?

Готовы ли украинцы инвестировать в строительство жилья во время войны, кто покупает недвижимость и все ли компании-застройщики выдержат испытание войной?