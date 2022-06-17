Шмигаль: Україна майже виконала пʼять "безвізів", влітку очікується митний

getty images

Україна вже майже виконала пʼять запланованих "безвізів", причому енергетичний та торговельний вже виконано, до кінця місяця очікується транспортний, а митний – протягом літа.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, уряд на засіданні 17 червня затвердив делегацію для переговорів України та ЄС щодо участі у програмі "Цифрова Європа". За словами Шмигаля, це масштабний проект на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Участь у програмі прискорить для України отримання "цифрового безвізу" з ЄС, зауважив він.

Як зазначив прем’єр-міністр, у 2021 році Україна планувала за 2-3 роки підписати з Європейським Союзом п’ять нових "безвізів" у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов. Усі вони вже майже виконані.

"Україна отримала "енергетичний безвіз" ще у березні. Ми від’єдналися від енергосистеми росії та білорусі й стали частиною європейської енергомережі ENSTO-E. … ЄС скасував усі квоти й мита на експорт української продукції. Це десятки мільйонів доларів зекономлених коштів для нашого бізнесу й додаткові можливості виходу на європейські ринки", — підкреслив Шмигаль.

Крім того, Україна погодила з ЄС "транспортний безвіз", або Угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Ця угода допоможе розв’язати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення, яка існувала роками.

"Це додатково знімає бар’єри на торгівлю з країнами ЄС, покращує логістику, ціну та швидкість перевезень для українських підприємців", – підкреслив премʼєр.

Крім того, уряд затвердив і передав у Верховну Раду законопроєкт, який дозволяє остаточно запровадити "митний безвіз". Мова йде про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

"Технічно ми готові, аби вже цього літа митний безвіз був укладений", — наголосив Шмигаль.