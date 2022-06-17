Надіслали 200 доларів, отримав на руки 0. Російський банк увів "драконівські" розміри комісій

Тінькофф

Російський банк "Тінькофф" встановив комісію для вхідних SWIFT-переказів у розмірі не менше 200 доларів, незалежно від суми переказу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку.

У фінустанові повідомили, що з 16 червня встановили мінімальну суму для вихідних SWIFT-переказів – 20 тис. доларів.

За вхідні SWIFT-перекази в доларах, євро та фунтах банк запровадив комісію 3%, але не менше ніж 200 у.о. і не більше суми переказу.

Клієнти банку уточнили, чи правильно вони зрозуміли, що у разі SWIFT-переказу з США у розмірі 150 доларів банк забере собі повну суму в якості комісії, підтримка "Тінькоффа" відповіла ствердно.

"Так, такі умови. Сподіваємось на розуміння", – йдеться у відповіді.

Економічна правда