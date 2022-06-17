Канада і Німеччина ведуть переговори щодо турбін Siemens для "Північного потоку"

Канада заявила у четвер, що веде переговори з Німеччиною щодо вирішення проблеми з турбіною Siemens Energy для російського газопроводу "Північний потік-1", який був був відправлений до Канади на технічне обслуговування.

Про це пише Reuters.

"Потужність газопроводу "Північний потік-1" "Газпрома" для поставок газу до Європи обмежена, оскільки санкції проти Росії унеможливлюють німецькому постачальнику обладнання Siemens повернути турбіну, яка обслуговується в Канаді", - цитує агентство заяву компанії.

"Уряд Канади веде активні дискусії з Німеччиною щодо турбін, про які йде мова, і ми працюємо над ухваленням рішення", - йдеться в заяві речника міністра природних ресурсів Канади.

Російський "Газпром" за останні дні скоротив потужність газопроводу "Північний потік-1" до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.

Нагадаємо:

Котирування газових фʼючерсів у хабі TTF у Нідерландах підскочили до понад 1500 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом прокачки через "Північний потік".

Коливання на ринку спричинені заявою "Газпрома" у середу про зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газогону "Північний потік", що призвело до скорочення прокачки газу в Німеччину на 60%.

Крім того, на наступний день в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що скорочення Росією поставок газу в Європу є спробою розхитати ринок і підняти ціни.

Економічна правда