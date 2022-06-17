Через скорочення поставок з РФ Європа використовує запаси газу на зиму – Bloomberg

Скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

Про це пише Bloomberg.

Як свідчать дані Gas Infrastructure Europe, одна з останніх ознак того, що енергетична криза в регіоні загострюється, - те, що рівень сховищ впав цього тижня вперше з середини квітня, коли трейдери зазвичай починають поповнювати потужності.

"Станом на 14 чеврня європейські сховища були заповнені приблизно на 52%, а останні дані GIE свідчать про зниження на один відсотковий пункт", - пие агентство.

"Очевидно, що цього не повинно відбуватися в сезон закачувань", - сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу стратегії товарів ING Groep NV.

"Це буде тривожним для ринку і, ймовірно, підтримуватиме ціни", - додав він.

Росія скоротила поставки клієнтам в Італії, Німеччині, Франції та Австрії.

У Кремлі заявили, що через технічні проблеми їй довелося обмежити пропускну спроможність Північного потоку по дну Балтійського моря, але Німеччина назвала скорочення "політично мотивованим", спрямованим на підвищення цін.

Економічна правда