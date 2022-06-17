В Росії не можуть активувати контрафактні смартфони Samsung – ЗМІ

unsplash

Частина контрафактних смартфонів Samsung, які росіяни нелегально возять в РФ після застосування санкцій проти країни, не можуть бути активовані, адже географічна зона не співпадає з офіційною.

Про це пише російський ЗМІ "Ізвєстія" з посиланням на співрозмовників на ринку ритейлу.

Так, увімкнути новий апарат після того, як в нього вставили SIM-карту російського оператора, не вийде, якщо пристрій не призначений для продажу в країнах Євразійського економічного союзу (Митного союзу, до якого входить Білорусь, РФ, Вірменія, Казахстан та Киргизстан).

Щоб активувати пристрій, в нього треба вставити SIM-карту оператора, що працює в географічній зоні, куди Samsung офіційно відвантажив гаджет, і декілька хвилин скористуватися карткою, наприклад – поговорити по телефону. Натомість контрафактні iPhone в РФ працюють, каже співрозмовник видання.

Розблокування таких смартфонів коштує окремих грошей — вартість цієї процедури може сягати 100 доларів за штуку.

Крім того, багато російських "імпортерів", які взялися за нелегальне ввезення смартфонів в підсанкційну країну, купували дешевші моделі смартфонів Samsung, які часто є операторськими і не можуть використовуватися поза мережами конкретного оператора.

Нагадуємо:

Уряд РФ затвердив легалізацію паралельного імпорту, що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати їх реалізацію без дозволу власника товарного знака.