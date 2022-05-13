РФ прекращает подавать электроэнергию в Финляндию
Пятница, 13 мая 2022, 20:38 -
Экспорт электроэнергии из России в Финляндию будет приостановлен начиная с 14 мая. Якобы из-за отсутствия оплаты.
Об этом сообщили в российской энергетической компании "Интер РАО", передает русская служба BBC News.
Финский сетевой оператор Fingrid не комментирует утверждения о неоплате электроэнергии из России, однако сообщает, что страна восполнит дефицит за счет поставок из Швеции и увеличения производства в самой Финляндии.
Напоминаем:
Финляндия покупает только 10% необходимой электроэнергии у России. Днем ранее власти Финляндии сообщили о своем намерении вступить в НАТО.
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