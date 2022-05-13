Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров

Японское правительство расширяет перечень товаров и технологий, запрещенных для экспорта в Россию. В список, в частности, вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.

Об этом говорится в заявлении Министерства экономики Японии.

Запрет уже одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая.

В частности, в перечне следующие товары: квантовые компьютеры, запчасти к ним, микроскопы, оборудование для моделирования (3D-принтеры).

А также - оборудование для производства органических светодиодов, для изготовления микроэлектромеханических систем и производства водородного топлива, вакуумные насосы, охлаждающее оборудование и его компоненты, полимеры.

Кроме этого, в перечне - катализаторы для нефтепереработки, устройства программного управления для станков.

Экономическая правда