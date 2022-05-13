Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров
Японское правительство расширяет перечень товаров и технологий, запрещенных для экспорта в Россию. В список, в частности, вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.
Об этом говорится в заявлении Министерства экономики Японии.
Запрет уже одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая.
В частности, в перечне следующие товары: квантовые компьютеры, запчасти к ним, микроскопы, оборудование для моделирования (3D-принтеры).
А также - оборудование для производства органических светодиодов, для изготовления микроэлектромеханических систем и производства водородного топлива, вакуумные насосы, охлаждающее оборудование и его компоненты, полимеры.
Кроме этого, в перечне - катализаторы для нефтепереработки, устройства программного управления для станков.
Экономическая правда
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