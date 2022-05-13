Американский производитель бумаги Sylvamo уходит из РФ и продает бизнес
Ведущий производитель бумаги, американская Sylvamo Corporation, уходит из РФ и продает бизнес.
Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 1 квартал.
"Мы решили выйти из России. Мы будем делать это упорядоченным образом и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса.
Мы работаем над достижением соглашения и планируем как можно быстрее завершить этот процесс, включая получение одобрения от нашего совета, а также необходимые разрешения правительства для выполнения транзакции", - говорится в сообщении.
Sylvamo производит в России бумагу под брендом SvetoCopy.
В России компания через непубличное АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" управляет Светлогорским ЦБК в Ленинградской области.
В начале марта Sylvamo заявило о прекращении операций в России.
Экономическая правда
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