Американский производитель бумаги Sylvamo уходит из РФ и продает бизнес

Ведущий производитель бумаги, американская Sylvamo Corporation, уходит из РФ и продает бизнес.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 1 квартал.

"Мы решили выйти из России. Мы будем делать это упорядоченным образом и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса.

Мы работаем над достижением соглашения и планируем как можно быстрее завершить этот процесс, включая получение одобрения от нашего совета, а также необходимые разрешения правительства для выполнения транзакции", - говорится в сообщении.

Sylvamo производит в России бумагу под брендом SvetoCopy.

В России компания через непубличное АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" управляет Светлогорским ЦБК в Ленинградской области.

В начале марта Sylvamo заявило о прекращении операций в России.

Экономическая правда