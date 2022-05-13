Кремль получил на 50% больше нефтяных доходов за первые четыре месяца года

Несмотря на бойкоты мировых компаний, РФ получила прирост нефтяных доходов на 50% за первые четыре месяца года – агрессор зарабатывает ежемесячно до 20 млрд долларов от продажи нефти и горючего.

Об этом идет речь в отчете Международного энергетического агентства, сообщает Bloomberg.

Москва зарабатывала примерно 20 млрд долларов ежемесячно с начала года на совокупных продажах нефти и нефтепродуктов в объеме около 8 млн баррелей в день.

Таким образом, доходы России от продажи нефти выросли на 50% за четыре месяца этого года против января-апреля прошлого года, даже несмотря на то, что торговые санкции после ее вторжения в Украину побудили многие переработчики отказаться от российских поставок.

Российские поставки продолжают на фоне приближения ЕС к консенсусу по нефтяному эмбарго против РФ. Между тем нефтяные гиганты типа Shell и TotalEnergies обязуются прекратить российские закупки. В то же время и на российскую нефть находятся покупатели, прежде всего в Азии: так, Китай и Индия забирают на себя часть грузов, которые больше не нужны в Европе.

В апреле ЕС оставался самым большим рынком для российского экспорта с долей в 43% экспорта РФ.

Однако, отмечается в МЭА, в России уже появляются проблемы. По оценкам агентства, поставки в прошлом месяце сократились на 1 млн баррелей в день, и эти потери могут утроиться во второй половине года. В частности, санкции ЕС против российских государственных предприятий вроде "Роснефти" вступят в силу 15 мая.