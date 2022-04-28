FT: Четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях, в том числе OMV

Энергетические группы ЕС готовы пойти на кремлевские требования по оплате газа в рублях и планируют открыть рублевые счета в швейцарской "дочке" Газпромбанка.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственных собеседников.

Среди таких компаний – немецкая Uniper и австрийская OMV, а также газовые компании Венгрии и Словакии. Переговоры между европейскими покупателями и "Газпромом" активизировались с приближением сроков платежей.

OMV сообщила, что проанализировала запрос Газпрома относительно способов оплаты с учетом санкций ЕС и работает над решением, которое отвечало бы санкциям. В Uniper заявили, что санкции не будут нарушаться: "Мы считаем, что изменение процесса платежей соответствует закону о санкциях, и потому выплаты возможны".

При этом ЕС, сперва заявивший о недопустимости оплаты за газ рублями, впоследствии сообщил, что кремлевская схема оплаты газа может быть "совместимой с санкциями" при определенных условиях.

По новому механизму европейские компании будут продолжать платить Газпромбанку за импорт в евро. Российский банк, до сих пор не находящийся под санкциями ЕС, затем будет конвертировать депозиты в евро на рубли на втором счете, открытом на их имя. Последний шаг – эти компании совершают рублевый перевод в Россию.

Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил в среду, что российский механизм "совместим с санкциями, и, насколько я понимаю, немецкие компании, которые так делают, соблюдают свои контракты". Он отметил, что "большинство стран ЕС используют такой подход".

Напоминаем:

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в Газпромбанке, как того требует Кремль, при этом четыре из них уже произвели оплату в рублях.

Во вторник российский Газпром уведомил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с контрактного утра среды, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года. Также газовые поставки приостановили для болгарской газовой компании Bulgargaz за неоплату в рублях.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта подписал указ по оплате странами Евросоюза газа в рублях.



