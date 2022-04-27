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Чотири європейські компанії заплатили за газ з Росії рублями

Середа, 27 квітня 2022, 12:58 - Дана Гордійчук
 
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Десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у Газпромбанку, як того вимагає Кремль, при цьому чотири з них вже провели оплату в рублях.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до російського "Газпрому".

Чотири європейські покупці газу вже заплатили за поставки в рублях. Ймовірно, подальших відключень країн, які відмовляться від вимог Кремля, не буде до другої половини травня, коли мають бути сплачені наступні платежі. 

Десять європейських компаній вже відкрили рахунки в Газпромбанку, зазначив співрозмовник агентства. Росія постачає газ по трубопроводах у 23 країни Європи.

Нагадуємо:

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зупинка "Газпромом" в односторонньому порядку поставок газу споживачам у Європі є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу

Російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку середи, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року

Також газові поставки зупинили для болгарської газової компанії Bulgargaz за неоплату в рублях.

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