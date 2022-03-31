Путін підписав указ про оплату за газ в рублях з 1 квітня

Президент РФ Владімір Путін підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях.

Про це він заявив під час пресбрифінґу у четвер, повідомляють кремлівські ЗМІ.

Для цього країни, які агресор вважає "недружніми" (тобто які наклали санкції проти РФ за вторгнення в Україну), мають відкрити рахунки в російських банках. Новий порядок набуде чинності 1 квітня, а контракти, які не виконують вимоги указу, будуть розірвані.

"Якщо недружні країни не платитимуть з 1 квітня в рублях – вважатимемо це невиконанням зобов'язань щодо газових контрактів, у такому разі чинні контракти будуть зупинені", – заявив він.

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