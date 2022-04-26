РФ зупиняє постачання газу і до Болгарії

Російський Газпром проінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

Про це повідомляє міністерство енергетики Болгарії.

Відомство заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

"Болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі, які вимагаються за цим договором, своєчасно, суворо та відповідно до його пунктів", - йдеться у заяві.

Однак після аналізу було встановлено, що новий двоетапний порядок оплати, запропонований Росією (оплата через спецрахунки в росбанках - ЕП), не відповідає чинному контракту і створює значні ризики для Болгарії, резюмували в міністерстві.

Нагадуємо:

До цього Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку середи, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року.