РФ зупиняє поставки газу в Польщу в порушення Ямальського контракту

Російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку середи, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба PGNiG.

Польська компанія повідомила, що у вівторок отримала відповідний лист від Газпрому. PGNiG та оператор газотранспортної системи Польщі GAZ-SYSTEM підкреслили, що наразі всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їхніх потреб. "Компанії стежать за ситуацією і готові до різних сценаріїв", – йдеться у повідомленні.

Напередодні у вівторок про зупинку поставок газу з РФ через газогіз "Ямал-Європа" повідомив польський портал Onet. Видання отримало підтвердження інформації від уряду Польщі та PGNiG та зазначило, що у Міністерстві клімату зібралася кризова група.

Точно не відомо, чи зупинка постачання російського газу спричинена відмовою PGNiG сплачувати за нього в рублях, як того вимагає Кремль. Неофіційно відомо, що термін розрахунків за газ рублями закінчився минулої п'ятниці.