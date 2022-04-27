Ответ Европы на газовый шантаж и изъятие российских активов: итоги на экономическом фронте 27 апреля

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Экономическая война России против Запада вошла в "горячую" фазу. Кремль перешел от угроз отключить европейцам газ к реальным действиям, пытаясь запугать европейские страны и разрушить единство Запада вокруг поддержки Украины.

Террористические действия России уже приносят свои плоды: первые несколько энергетических компаний Европы согласились на оплату за российский газ в рублях. Однако такие результаты далеко не то, на что рассчитывала Москва.

Утрату "голубого топлива" европейские потребители достаточно быстро компенсируют. Чего нельзя сказать о потере Россией своего статуса надежного поставщика газа, а также потере ею рынков сбыта.

"Контрнаступление" РФ на экономическом фронте рискует превратиться в "гол в свои ворота".

Шантаж не пройдет

Как и предупреждал Газпром, 27 апреля Польша и Болгария официально прекратили получать российский газ по действующим контрактам. Все потому, что эти страны не согласились нарушать условия договоров с Россией и производить оплату за голубое топливо в рублях.

Однако отключение газа не превратилось в глобальную экономическую проблему для этих стран, ведь они довольно быстро нашли замену топливу из России.

"Сегодня государства-члены совещались в составе координационной группы по газу. Польша и Болгария проинформировали нас о развитии ситуации. Они уже получают газ от своих соседей из Европейского Союза", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в среду.

В Еврокомиссии всерьез приняли энергетическую угрозу со стороны Москвы и еще раз подчеркнули, что не допустят использование газа как оружия.

"Мы готовы к такому сценарию. Мы тесно общаемся со всеми государствами-членами. Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и лучших уровней хранения по всему ЕС", — заявила она.

Объединенная Европа не только обеспечила газом страны, на которых РФ совершила "энергетическую атаку", но и готовит скоординированный ответ на враждебные действия Москвы.

К сожалению, не все страны согласились совместно и смело противостоять России на энергетическом фронте, как это делает Украина на реальном поле боя. Четыре европейских энергетических компании уже перечислили "Газпрому" плату за газ в рублях, как того требовал глава Кремля. В общей сложности открыть счета для осуществления рублевой оплаты за газ согласились сразу десять компаний.

Энергетическая война Москвы пока выглядит заведомо проигрышной самой России. Страна не только теряет значительные поступления в виде платы за газ от своих европейских потребителей, но и рискует подвергнуться многомиллиардным искам в арбитражных судах, которые, вероятно, станут на сторону европейцев.

И даже после окончания войны России против Украины, РФ уже никогда не сможет вести с Западом бизнес так, как это было раньше. Ни одна цивилизованная страна не будет воспринимать Россию как полноценного партнера и не будет вести с ней бизнес. Ведь любой бизнес с государством-террористом, наконец, закончится террором.

Взыскание компенсации на подходе

Пока Россия пытается напугать Европу "самоэмбарго" на торговлю собственным газом, в Европе задумались над тем, как конфисковать замороженные российские активы.

В частности, с такой инициативой выступила Польша, министр иностранных дел которой Павел Яблонский предложил конфисковывать российские активы в пользу Украины.

"Мы считаем, что должно быть принято политическое решение, что мы хотим идти в этом направлении и что мы готовы конфисковать эти активы навсегда. Как это делать – мы открыты для обсуждения", – заявил он.

Хотя путь к конфискации российских активов в Европе и США очень непрост. В отличие от России, на Западе принято уважать права собственности. Некоторые юристы предупреждают, что слишком сильное упрощение процедуры ареста создаст опасный прецедент и поставит под угрозу право собственности.

Поэтому для конфискации российских активов нужно разработать специальный законодательный механизм, или проводить долгие и сложные судебные процедуры.

АвтоВАЗ за рубль и пустые кинотеатры

Граждане США и Великобритании не только поддерживают выход национальных компаний с российского рынка, но и готовы бойкотировать товары остающихся в стране-агрессоре. Несколько хуже ситуация в Германии, но все равно о возможности бойкота думают больше половины респондентов. "Подкачали" только французы: у них достаточно высока доля тех, кто не поддерживает выход компаний (42%), а 61% даже не задумывался о бойкоте товаров компаний-"коллаборантов".

Эта статистика полностью коррелирует с тем, что компании продолжают покидать рынок РФ. Две компании полностью выходят из России – французское производство техники Schneider Electric и шведский производитель растительных масел ААК. 3000 сотрудников могут остаться без работы.

Еще две компании только приостанавливают работу со страной-агрессором – китайский производитель дронов DJI и немецкая компания управления активами DWS Group. Французский автоконцерн Renault тоже надеется вернуться в страну, поэтому передает свою долю в российском АвтоВАЗе государственному учреждению "за рубль".

Из импортозамещения в стране пока хоть как-то выходит только установка в Петербурге. В реальной экономике у фармпроизводителей проблемы с поставками упаковочных материалов, а половина кинотеатров может закрыться уже через несколько месяцев из-за отсутствия доступа к мировым премьерам.