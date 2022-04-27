Немецкая DWS Group приостанавливает инвестиции в российские ценные бумаги
Немецкая компания по управлению активами DWS Group приостанавливает инвестиции в российские ценные бумаги.
Об этом компания заявила в отчете о финансовых результатах за 1 квартал 2022 года.
"В связи с нынешней чрезвычайно напряженной геополитической ситуацией, приведшей к высокой степени неопределенности и незащищенности на рынках и резкому росту уровня инфляции, мы снова активизировали контакты и диалог с нашими клиентами, чтобы поддержать их своей оценкой и экспертными знаниями.
Мы приняли решение, что активно управляемые DWS фонды больше не будут инвестировать в российские ценные бумаги до дальнейшего сообщения", - заявили в компании.
"Учитывая гуманитарную катастрофу в Украине и огромные страдания беженцев, DWS также пожертвовал 250 000 евро на гуманитарную помощь. Кроме того, сотрудники разных локаций DWS проводили акции помощи и пожертвовали в поддержку народа Украины", - говорится в сообщении.
DWS Group – бывшее подразделение Deutsche Bank (до 2018 года). На 2020 год компания занималась управлением активами в $10 трлн.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"