Фармкомпании РФ боятся сложностей с поставками из ЕС шприцев и картриджей для инсулина

В РФ фармпроизводители опасаются сложностей с поставками из ЕС первичного упаковочного материала, включая шприц-ручки, картриджи для инсулина и флаконы - ищут альтернативу в Китае и России.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Однако, как отмечает издание, заменить оперативно европейскую продукцию будет сложно - на наладку оборудования под новые материалы и процедуры требуется время.

"Фармпроизводители ищут замену поставщикам первичной упаковки из Европы и США, сообщили несколько участников рынка. Речь идет о шприцах-ручках, картриджах для инсулина, флаконах. Так, "Герофарм", по словам директора по управлению цепями поставок компании Евгении Каика, шприц-ручки для инсулина закупает у швейцарской Ypsomed, но в мае начнет тестировать продукцию, выпускаемую другими производителями.

Кроме того, "Герофарм" производит патентную экспертизу шприц-ручки собственной разработки. Компания также ищет замену картриджей немецкой Schott и других материалов в РФ, Белоруссии, Индии, Китае", - пишет газета.

На импорт приходится большинство компоентов, используемых в производстве лекарств, признает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

По данным "Герофарма", валютная составляющая в себестоимости выпуска лекарства значительна - 45-50% при производстве картриджей для инсулина и 69-75% для шприц-ручек.

Даже если фармпроизводители смогут оперативно найти новых поставщиков, потребуется некоторое время на наладку оборудования, говорят эксперты.

Кроме того, добавляют на рынке, для замены упаковочного материала часто необходимо внести изменения в регулировку лекарства, а этот процесс небыстрый.

Экономическая правда