Четыре европейских компании заплатили за газ из России рублями
Десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в Газпромбанке, как того требует Кремль, при этом четыре из них уже произвели оплату в рублях.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому "Газпрому".
Четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях. Вероятно, дальнейшие отключения стран, которые откажутся от требований Кремля, не будут до второй половины мая, когда должны быть уплачены следующие платежи.
Десять европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", отметил собеседник агентства. Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.
Напоминаем:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что остановка "Газпромом" в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе является очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.
Российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставки газа с контрактного утра среды, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года
Также газовые поставки были остановлены для болгарской газовой компании Bulgargaz за неоплату в рублях.
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