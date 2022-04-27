Четыре европейских компании заплатили за газ из России рублями

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Десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в Газпромбанке, как того требует Кремль, при этом четыре из них уже произвели оплату в рублях.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому "Газпрому".

Четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях. Вероятно, дальнейшие отключения стран, которые откажутся от требований Кремля, не будут до второй половины мая, когда должны быть уплачены следующие платежи.

Десять европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", отметил собеседник агентства. Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

Напоминаем:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что остановка "Газпромом" в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе является очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.

Российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставки газа с контрактного утра среды, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года

Также газовые поставки были остановлены для болгарской газовой компании Bulgargaz за неоплату в рублях.