DJI приостанавливает деятельность в Украине и России

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Производитель потребительских и коммерческих дронов DJI объявил о приостановке деятельности на территории Украины и России.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе китайской компании.

Отмечается, что DJI взаимодействует с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами по приостановке деловых операций на территориях двух стран.

"DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в Украине и России", – сказано в пресс-релизе.

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Экономическая правда