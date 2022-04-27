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DJI приостанавливает деятельность в Украине и России

Среда, 27 апреля 2022, 09:49 - Cергей Мельник
 
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Производитель потребительских и коммерческих дронов DJI объявил о приостановке деятельности на территории Украины и России.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе китайской компании.

Отмечается, что DJI взаимодействует с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами по приостановке деловых операций на территориях двух стран.

"DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в Украине и России", – сказано в пресс-релизе.

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Экономическая правда

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компании Китай технології Россия Украина
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