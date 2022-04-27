DJI приостанавливает деятельность в Украине и России
Производитель потребительских и коммерческих дронов DJI объявил о приостановке деятельности на территории Украины и России.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе китайской компании.
Отмечается, что DJI взаимодействует с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами по приостановке деловых операций на территориях двух стран.
"DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в Украине и России", – сказано в пресс-релизе.
Рекомендуем почитать: Китайские дроны на службе у агрессора: как DJI может помогать РФ в войне
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"