Renault определился, кому передать долю в "АвтоВАЗе"

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Французский автоконцерн Renault передаст свою 68%-ную долю в капитале "АвтоВАЗа" в пользу Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ" с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает "Интерфакс".

Долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" французы передадут городу Москва.

"Renault из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России, принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса" (московский автозавод ЗАО "Рено Россия" – ред). "Автофрамоса" – Москве, как субъекту. А что касается "АвтоВАЗа", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться", – сказал Мантуров.

Renault на данный момент владеет 68% акций "АвтоВАЗа" через "Лада Авто Холдинг", в котором 32% – у госкорпорации "Ростех".

Доля французского автоконцерна в московском автозаводе, основанном в конце 1990-ых годов как совместное предприятие "Автофрамос" и позже переименованном в "Рено Россия", к концу 2012 года была доведена до 100%.

По словам министра, ожидается, что передача доли в "АвтоВАЗе" французский концерном "будет, условно, сделка "за рубль".

"Но с опционом на пять или шесть лет – срок, в течение которого Renault могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости", - уточнил Мантуров.

Он подчеркнул, что обсуждений участия китайских и корейских компаний в капитале "АвтоВАЗа" не велось.

Комментируя будущую сделку по передаче французским концерном контролирующей доли в российском автопроизводителе, Мантуров добавил: "Покупать или, тем более, национализировать не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу".

Говоря о том, что будет с производственными процессами на "АвтоВАЗе" Мантуров заявил: "Мы исходим из того, что основные платформы сохранятся, если Renault в итоге сохранит свою текущую позицию, но мы поменяем логистику и поставщиков компонентов, в первую очередь, на российских".

Новое руководство "АвтоВАЗа", по словам главы Минпромторга, будут назначать "НАМИ совместно с Ростехом".

Мантуров также сообщил, что московскую площадку Renault, где до приостановки производства в марте этого года выпускались модели Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, консервировать не планируется.

Он уточнил, что на мощностях "Рено Россия" будут выпускаться другие автомобили.