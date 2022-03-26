В ожидании газовой блокады россии: итоги на экономическом фронте 26 марта

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Страх захватил верхушку российских властей. Страх показать на весь мир слабость российской армии, страх загнать "военную операцию" против Украины в тупик, страх потерять авторитет даже среди немногочисленных "союзников" из ряда тоталитарных диктаторов мира.

А также страх экономического коллапса, который заставит россиян впервые за последние годы отвлечься от телевизора и послушать ворчание своего живота.

Это российский диктатор показывает выпусками ракет по мирным украинским городам, уничтожением торговых центров, больниц, детских садов и школ. Или обстрелами запада Украины во время выступления Джо Байдена в Польше.

"Цена наказания – это единственное, что может заставить россию изменить свой курс", — заявил президент США 26 марта, в то время как вражеские ракеты падали на Львов.

Россия уже заплатила достаточно высокую цену за грубое нападение на Украину, однако Запад использовал далеко не весь свой арсенал экономических ограничений. Наиболее жесткие санкции, которые могут отправить российскую экономику в нокаут, все еще находятся на согласовании со странами Запада.

Подготовка к отказу от газа

Экономика страны-агрессора почти полностью зависит от добычи и продаж нефти и газа. Особенно сейчас, когда россию лишили доступа к западным технологиям, промышленные предприятия сокращают производство из-за санкций, а ИТ-компании массово бегут с российского рынка, как и их работники.

Только высокие цены на энергоресурсы и поддерживают хромую экономику агрессора. Но спасать эти цены будут только в том случае, если ее нефть и газ будут продолжать покупать.

И если раньше россия могла давить на Европу, шантажируя европейские государства перекрытием "трубы" или коррумпируя их "скидками" на газ, то сейчас этот номер уже не пройдет.

Накануне европейские лидеры договорились о переходе к совместным закупкам газа. Этот шаг должен усилить позиции Европы на переговорах с россией, пока голубое топливо будет покупаться у агрессора. Однако, похоже, что такие покупки будут продолжаться не долго.

Каждый день европейские и американские политики все четче артикулируют на уменьшении зависимости от российских энергоресурсов и даже начинают работать над реализацией соответствующих планов.

Заменить российский газ и нефть уже есть кому. Не оставить Европу в беде обещают в США. Помощь может прийти и со стороны Катара. Последний накануне подписал соглашение с Германией.

"Будущее Европы зависит от ваших усилий. Призываю вас – наращивайте производство энергоносителей, чтобы россия поняла, что ни одно государство не должно использовать энергоносители как оружие, так и для шантажа мира", – обратился Зеленский к государствам Персидского залива, присутствующим на конференции в Дохе.

В первую очередь – Катару, для которого накрытие россии железным занавесом может сыграть на руку, ведь позволит нарастить свою долю на мировом рынке СПГ. В то же время, страна может перенаправить лишь 10-15% своих объемов в Европу, ведь продает большую часть своего СПГ клиентам из Азии по долгосрочным контрактам.

Помочь Европе отказаться от российского газа готова и Украина. В частности, наши власти готовы помочь с хранением голубого топлива в своих подземных хранилищах газа.

"Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежную поставку энергоресурса для всего европейского континента", — заявил министр энергетики Украины Герман Глущенко.

Скоординированные действия по налаживанию логистики, необходимой для замены российского газа в Европе — яркое свидетельство того, что Старый Свет очень активно готовится к тому, чтобы сказать "прощай" в энергетических отношениях.

Британские и немецкие компании наиболее решительны на выход

По данным Йельской школы менеджмента, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 450 компаний полностью прекратили или ограничили бизнес-связи с россией.

По данным исследователей, команда украинского Forbes проанализировала реакцию на войну иностранных компаний, входящих в россии в рейтинг топ-250.

Как оказалось, наибольшая часть полного прекращения работы на российском рынке приходится на компании из Великобритании и Германии.

Лидеры "антирейтинга" – крупные компании из Франции и Китая, которые в большинстве своем продолжают полноценно работать в стране-агрессоре.

Впрочем, некоторые компании этих стран продолжают ограничивать свою деятельность с россией. Так сегодня французская страховая компания АХА заявила, что прекращает инвестиции в российский рынок и не будет перестраховывать российских страховщиков.

Кроме того, нидерландская банковская группа ING Bank отказалась от новых контрактов с компаниями РФ и РБ, немецкая MAN Energy Solutions пересматривает российские контракты, а финский производитель судовых двигателей Wartsila и железнодорожный перевозчик грузов VR Transpoint приостанавливают бизнес с россией.

Российские компании тоже продолжают сталкиваться с последствиями санкционной политики.

Британские и американские санкции в отношении основного производителя беспилотников "Кронштадт" усложнят ремонт сбитых военных дронов кафиров, а российский производитель антивирусного ПО "Лаборатория Касперского" не сможет нормально работать на американском рынке из-за попадания в список компаний, угрожающих нацбезопасности США.

Введенные ранее санкции вынуждают российские компании предпринимать крайние меры. Крупнейший российский лоукостер "Победа" из-за ограничения поставок деталей сокращает свой парк до 25 Боингов, а остальные 16 будет использовать на запчасти для ремонта.