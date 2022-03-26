Байден про економіку РФ після санкцій: "мінус" половина ВВП

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Президент США Джо Байден заявив, що після впровадження санкцій країнами Заходу російська економіка скоротиться наполовину у найближчі роки.

Про це він заявив у своїй промові у Варшаві.

"Через вагу загрози спільна відповідь Заходу була такою швидкою та потужною", – заявив він. "Ціна покарання – це єдине, що може змусити Росію змінити свій курс".

Він перерахував заходи, до яких вдалися США та союзники після початку Росією війни проти України. Зокрема, блокування російського центробанку від світової фінансової системи та від "воєнного фонду, який був схований по всьому світу".

Байден також згадав про нафтогазове ембарго та санкції проти 140 олігархів і їхніх родин, які заморозили такі активи як яхти, люксові апартаменти та вілли. Приватний сектор, продожив він, також діє, і понад 400 компаній зупинили свій бізнес в РФ.

"Як наслідок – рубль перетворився на непотріб", – заявив Байден (дослівно: "Rouble almost immediately turned into rubble"). Для прикладу він зауважив, що тепер за один долар можна придбати 200 рублів.

"Російська економіка впаде вдвічі в найближчі роки. Вона була 11-ю найбільшою економікою в світі до війни, а скоро не буде і в двадцятці світу", – резюмує він. Все разом, вважає Байден, ослабить силу російської воєнної агресії.

"Ця війна вже стала стратегічною поразкою для Росії", – підсумував президент Сполучених Штатів.