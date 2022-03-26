Виробники суднових двигунів розривають зв'язки з Росією

Фінська компанія Wartsila, провідний виробник суднових двигунів, призупинила бізнес із Росією, зокрема навчання роботі з обладнанням, а німецька MAN Energy Solutions переглядає контракти, посилюючи торговельний тиск на Москву.

Про це пише Reuters.

Так, Wartsila призупинила усі поставки та продажі в Росію та Білорусь і вживатиме заходи, щоб "слідувати санкційним межам Європейського Союзу в міру їх розвитку".

"У зв'язку з цим припинено навчання щодо використання наших двигунів та корабельних технологій для російських юридичних осіб, незалежно від національності фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Два джерела у судноплавних компаніях повідомили, що MAN Energy Solutions також призупинила навчання по використанню свого обладнання в Росії.

Представник компанії заявив, що вона "на 100% дотримується введених санкцій".

В окремій заяві MAN Energy Solutions йдеться, що всі існуючі контракти та замовлення, пов'язані з Росією, повинні розглядатися в кожному конкретному випадку.

Джерела в судноплавній галузі відзначили reuters, що враховуючи складності світової морської торгівлі, поки що неясно, як російські компанії зможуть працювати в умовах відмови від кількох послуг.